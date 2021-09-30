Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi

İngiltere, 21 yaşındaki Alyssa-Mae isimli kadının anlattıklarıyla çalkalanıyor. TikTok hesabı üzerinden bir video yayınlayan Alyssa-Mae isimli kadın, 25 yaşındaki erkek arkadaşıyla 7 yıllık mutlu bir ilişkileri olduğunu söyledi. Ancak Alyssa-Mae, öğrendikleri nedeniyle erkek arkadaşıyla olan ilişkisini sonlandırdı.

"İLK BAŞLARDA İYİYDİ, SONRA ALDATMAYA BAŞLADI"

Alyssa-Mae, TikTok hesabından paylaştığı videoda, erkek arkadaşının ilk başlarda iyi biri olduğunu ve kendisiyle ilgilendiğini ancak sonrasında giderek ilgisini kestiğini ve başka kadınlara yöneldiğini söyledi. Alyssa-Mae, birçok defa aldatıldığını fakat erkek arkadaşının sözüne kanıp onu affettiğini söyledi.

"DOĞUMUM SIRASINDA İŞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

İkinci çocuğunu doğurmaya hazırlandığı sırada başına ilginç olaylar geldiğini söyleyen Alyssa-Mae, doğumhaneye girmeden önce erkek arkadaşını aradığını ancak erkek arkadaşının işi olduğunu söyleyerek doğuma gelmeyeceğini ifade ettiğini belirtti.

"KOMŞUM KAYITLARINI GÖSTERDİ"

Asıl olay ise komşusunun Alyssa-Mae'ye gösterdiği kamera kayıtlarından sonra gelişti. Alyssa-Mae, annesinin erkek arkadaşının evine girip çıkarken komşusu tarafından fark edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Komşum bana annemin, erkek arkadaşımın evine girerken kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerini gösterdi. Ben de bu durumdan şüphelenip, erkek arkadaşımın telefonunu karıştırdım. Annemle cinsel içerikli mesajlaşmaları olduğunu gördüm. Dünyam başıma yıkıldı. Hastanede doğum yaptığım gün de ilişkiye girmişler. Olaydan sonra erkek arkadaşımdan hemen ayrıldım"

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