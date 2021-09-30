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Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'nin Warwickshire kentinde yaşayan Alyssa-Mae isimli kadın, çocuğuna doğum yaptığı sırada sevgilisinin annesiyle evde cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Kadının anlattıkları 12 milyon tıklanarak ülkede en çok konuşulan olay haline geldi.

İngiltere, 21 yaşındaki Alyssa-Mae isimli kadının anlattıklarıyla çalkalanıyor. TikTok hesabı üzerinden bir video yayınlayan Alyssa-Mae isimli kadın, 25 yaşındaki erkek arkadaşıyla 7 yıllık mutlu bir ilişkileri olduğunu söyledi. Ancak Alyssa-Mae, öğrendikleri nedeniyle erkek arkadaşıyla olan ilişkisini sonlandırdı.

Alyssa-Mae, TikTok hesabından paylaştığı videoda, erkek arkadaşının ilk başlarda iyi biri olduğunu ve kendisiyle ilgilendiğini ancak sonrasında giderek ilgisini kestiğini ve başka kadınlara yöneldiğini söyledi. Alyssa-Mae, birçok defa aldatıldığını fakat erkek arkadaşının sözüne kanıp onu affettiğini söyledi.

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi

İkinci çocuğunu doğurmaya hazırlandığı sırada başına ilginç olaylar geldiğini söyleyen Alyssa-Mae, doğumhaneye girmeden önce erkek arkadaşını aradığını ancak erkek arkadaşının işi olduğunu söyleyerek doğuma gelmeyeceğini ifade ettiğini belirtti.

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi

Asıl olay ise komşusunun Alyssa-Mae'ye gösterdiği kamera kayıtlarından sonra gelişti. Alyssa-Mae, annesinin erkek arkadaşının evine girip çıkarken komşusu tarafından fark edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Komşum bana annemin, erkek arkadaşımın evine girerken kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerini gösterdi. Ben de bu durumdan şüphelenip, erkek arkadaşımın telefonunu karıştırdım. Annemle cinsel içerikli mesajlaşmaları olduğunu gördüm. Dünyam başıma yıkıldı. Hastanede doğum yaptığım gün de ilişkiye girmişler. Olaydan sonra erkek arkadaşımdan hemen ayrıldım"

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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