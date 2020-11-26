Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak

Endonezya'nın şeriat yasalarına göre yönetilen tek bölgesi olan Aceh'te iki erkek cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Çiftin kamusal alanda kırbaç cezasına çarptırılması beklenirken bu olası ceza insan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı.

CNN'in aktardığına göre yaşları 27 ve 28 olan iki adamın kaldığı eve polis baskın yaptı. Erkeklerden birinin kendi evinde sıkça erkek konuk misafir etmesi nedeniyle dikkatleri üzerine çektiği aktarıldı.

"EŞÇİNSEL BİR TOPLULUK YAŞIYOR OLABİLİR"

İslam polisinin Aceh'teki yöneticisi Safriadi baskının 12 Kasım'da gerçekleştiğini söyledi. Aynı yatakta basılan erkeklerin polis sorgusunda cinsel ilişkiye girdiklerini söylediği belirtildi. Safriadi "Araştırdığımız şey tam da bu! Aceh'te bir eşcinsel topluluk yaşıyor olabilir" dedi.

AYNI DURUMDA YAKALANAN 2 ERKEĞE 100 KIRBAÇ CEZASI VERİLMİŞTİ

Şeriat hükümlerine göre eşcinselliğin tamamen yasak olduğu ülkede bu şekilde cinsel ilişkiye girenlerin cezası kamusal alanda kırbaç cezası oluyor. Geçtiğimiz aylarda benzer şekilde yakalanan iki erkek toplum içinde 100 kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşları şimdiden olası cezaya karşı ayaklanmış durumda.