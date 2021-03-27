Ülkay Atmaca yeniden POYD Başkanı seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ülkay Atmaca yeniden POYD Başkanı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ülkay Atmaca yeniden POYD Başkanı seçildi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) genel kurulu yapıldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) genel kurulu yapıldı. Ülkay Atmaca yeniden POYD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

POYD Genel Kurulu Antalya Kundu'da bulunan bir Otelde yapıldı. Toplantıya AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, AKTOB Başkan yardımcısı Kaan Kavaloğlu, turizmciler ve POYD üyeleri katıldı.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca 3 yıldır yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pandemi döneminde dahi faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Atmaca, artık yüz yüze toplantılar yapmak istediklerini, Ramazan Bayramı sonrasında gelişmelere göre aylık yemekli toplantılara başlayacaklarını belirtti.

Daha sonra yapılan POYD genel kurulunda tek liste olarak katılan Ülkay Atmaca yeniden başkanlığa seçildi. Ülkay Atmaca başkan seçilirken yönetim kurulu üyeliklerine ise Etem Hakan Duran, Volkan Yorulmaz, Erdoğan Turan, Ercan Çek, Dr. Mehmet Bahar, Hülya Şahin, Hakan Saatçıoğlu, Deniz Üstertuna, Salih Başaran, Ali Burak Özarutan ve Şahin Senia seçildi.

POYD'un yeni yönetimi daha sonra kendi arasında yapacağı toplantı ile görev bölümü yapacak. - ANTALYA

Ülkay Atmaca yeniden POYD Başkanı seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Erkan Kandemir Enis Berberoğlu Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Hande Erçel Jason Statham
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ülkay Atmaca yeniden POYD Başkanı seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:08:15. #1.15#
title