Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Haberleşme uydumuzun 2022 yılında uzayda başlamasını...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Haberleşme uydumuzun 2022 yılında uzayda başlamasını...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

10.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Haberleşme uydumuzun 2022 yılında uzayda başlamasını...
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