Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı... - Haberler
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır."

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, İstanbul, Marmara, Güncel, Haber

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