Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı...
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır."
AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri