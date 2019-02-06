Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...

IHAAW215831-SIY/06-02-2019- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Hem bakanlığımızın hem de Demiryolları'nın yürüttüğü soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda Meydana Gelen Yht Kazasına...

IHAAW215831-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu'nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Hem bakanlığımızın hem de Demiryolları'nın yürüttüğü soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor" dedi. 06.02.2019 21: 58: 31 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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