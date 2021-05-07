Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medyadaki "20'li yaşlar challenge" akımı konusunda uyardı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medyadaki "20'li yaşlar challenge" akımı konusunda uyardı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medyadaki '20'li yaşlar challenge' akımı konusunda uyardı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son günlerde popüler olan "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Kişisel verilerimiz bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son günlerde popüler olan "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Kişisel verilerimiz bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımların son günlerde popüler olduğuna dikkati çekerek, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını bildirdi.

Mümkün olduğunca dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Sayan, yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan birinin de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak olduğuna işaret etti.

Sayan, kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulduğu uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda, nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir karakutu. Kişisel verilerimiz, bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var
20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var
Devlet Bahçeli'den 'Habertürk TV izlemiyorum' paylaşımı dikkat çekti
Devlet Bahçeli'den 'Habertürk TV izlemiyorum' paylaşımı dikkat çekti
20'li yaş akımına katılan Bige Önal, kendi fotoğrafı yerine doların 2001 yılındaki kurunu paylaştı
20'li yaş akımına katılan Bige Önal, kendi fotoğrafı yerine doların 2001 yılındaki kurunu paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Mesut Özil Serdar Aziz Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medyadaki "20'li yaşlar challenge" akımı konusunda uyardı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:08:08. #1.16#

title