Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Dünyanın hiçbir yerinde böyle özverili çalışma yok" "İnşallah kısa sürede Kırıkkale'yi, Yozgat'ı, Sivas'ı hızlı trenle tanıştıracağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,...

11.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:33

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle özverili çalışma yok"

"İnşallah kısa sürede Kırıkkale'yi, Yozgat'ı, Sivas'ı hızlı trenle tanıştıracağız"

KIRIKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale ziyaretinde esnafla sohbet ederken taksici esnafına da hayırlı işler diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren Kırıkkale şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye incelemesinin ardından Kırıkkale'ye bağlı Çerikli Beldesine giden Bakan Karaismailoğlu, hat güzergahında da bilgiler aldı. Bakan Karaismailoğlu, buradan da önce Kırıkkale Valiliğini ardından da Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti. Çıkışta cadde üzerinde bulunan esnaflarla bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, cadde üzerinde bulunan taksici esnafını da es geçmedi. Bir durağın önünde bulunan taksici esnafı ile muhabbet eden Bakan Karaismailoğlu, esnafa işlerinde kolaylıklar diledi.

"İnşallah kısa sürede Kırıkkale'yi, Yozgat'ı, Sivas'ı hızlı trenle tanıştıracağız"

Ardından AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı Binasını da ziyaret eden Bakan Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ülkemizde devam eden en önemli projelerden bir tanesi. İnşallah bu yıl içerisinde yolcu taşımayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de şantiye ziyaretlerimizi yaptık gerekli incelemelerde bulunduk. Mühendisinden işçisine kadar, yüklenicisinden müteahhit ve taşeronuna kadar çok özverili ve tempolu bir çalışma var. İnşallah yıl bitmeden yolcu taşımaya başlayacağız. O konuda takipçisiyiz. İnşallah yıl içerisinde buraya hızlı trenle buraya gelmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimizin doğrultusunda bir problemimiz yok. İnşallah kısa sürede Kırıkkale'yi, Yozgat'ı, Sivas'ı hızlı trenle tanıştıracağız. Çok değerli çok büyük projelerimiz var. Malumunuz 3 aydır Covid-19 süreci yaşıyoruz. Bu sürece rağmen hiçbir şantiyemizde kapanma yaşanmadı. Şantiyelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bütün dünya salgınla savaş yaparken biz bir taraftan salgınla savaşıyorduk bir taraftan da işlerimizi devam ettiriyorduk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle özverili çalışma yok. O yüzden vatanımızla, milletimizle, Cumhurbaşkanımızla gurur duysak azdır. Onların kıymetini bilerek gücümüze güç katarak çalışmalarımıza özenle devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ankara-Sivas hattı bittiğinde Kırıkkale'den binen bir yolcu direkt İstanbul ve Ankara'ya kadar gidebilecek. Ayrıca buradan Konya'ya, İzmir'e ve Eskişehir'e kadar gidebilecek. Bunlar son 18 yılda hükumetimizin ulaşıma ve özellikle demiryoluna verdiği değerin bir parçasıdır. Bunun gibi demiryolunda devam eden çok önemli projelerimiz var" dedi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi

Kaynak: İHA

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