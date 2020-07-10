Ulaşlı arıcı 6 kovanla başladığı arıcılıkta 120 kovana ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaşlı arıcı 6 kovanla başladığı arıcılıkta 120 kovana ulaştı

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, 1995 yılında 6 kovanla başladığı arıcılıkta 120 kovana ulaşarak yılda bir ton organik bal üretiyor.

Ulaşlı arıcı 6 kovanla başladığı arıcılıkta 120 kovana ulaştı
10.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:46

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, 1995 yılında 6 kovanla başladığı arıcılıkta 120 kovana ulaşarak yılda bir ton organik bal üretiyor.

Hasan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küçüklüğümde büyük annemin 1978 yıllarında 5-6 kara kovan arısı vardı. Arıların bakımını yaparken beni de yanında götürüp öğretirdi. 1980 yılında bir hastalık nedeniyle arılarımızı kaybettik." dedi.

Arıcılığı çok sevdiğini dile getiren Gül, "1995 yıllında arı aldım ve fenni kovanla tanıştım. 6 kovan arıyla yola koyuldum. Arıcılık hakkında pek bilgimiz yoktu ama imkanlarımızla çevremizden edindiğimiz bilgilerle zamanla tecrübe kazandım." diye konuştu.

Gül, zamanla kovan sayısının arttığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlerleyen yıllarda her şey yolunda gitti, ürün verimimiz ve arı sayımız artarak devam etti. Katkısız, organik doğal bal üretmeye başladım. Talepler arttı değişik şehirlere bal satmaya başladım. Organik bal üretimi için köyümüzün florası çok uygun. Yılda bir ton bal satıyorum. Tarım ve hayvancılık işlerimizin haricinde 120 kovan arımızla arıcılık işimize devam ediyorum. Ben de büyük annemden öğrendiğim gibi tecrübelerimi kızım Sultan Beril (8) ve oğlum İsmail'e (20) öğreterek onların da arıcılık konusunda bilinçli olarak yetişmelerini istiyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak Ekonomi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 3. Sayfa
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti Yaşam
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Ozan Güven Sezen Aksu Mabel Matiz
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Ulaşlı arıcı 6 kovanla başladığı arıcılıkta 120 kovana ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 11:46:24. #1.14#
title