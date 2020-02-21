Ulaş'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

21.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:44

Sivas'ın Ulaş ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında yapılan toplantıda, trafikte sürücü, yolcu ve yayaların yaptığı kural ihlalleri ile bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince Sivas-Malatya kara yolunda rutin olarak yapılan uygulamalar, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde şoför ve yolcuların bilgilendirilmesi ve alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Kış aylarında uygun lastik kullanılması, seyahatlerin mevzuatın öngördüğü sayıda şoförle yapılması, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, yolcu ve sürücülerin emniyet kemeri takmaları, otobüslerde uzun yol deneyimine sahip şoförlerin çalıştırılması konuları da toplantıda görüşüldü.

Kaynak: AA