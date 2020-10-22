Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

22.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:25
Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Ulaş Kaymakam Vekili Muhammed Burak Akköz başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Akköz, pandemi sürecinde tedbirlerle ilgili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarların titiz çalışmalardan dolayı Ulaş'ın güvenilir bir ilçe olduğunu belirten Akköz, muhtarların istek ve talepleri dinlendi.

Toplantı sonunda Sivas Valiliği tarafından hazırlanan teşekkür belgesi, Kovid-19 mücadelesinde özenli çalışmalarından dolayı köy ve mahalle muhtarlarına verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Binnur Kaya İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Kaza Eylül Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 15:31:02. #1.15#
title