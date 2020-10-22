Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Ulaş Kaymakam Vekili Muhammed Burak Akköz başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Akköz, pandemi sürecinde tedbirlerle ilgili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarların titiz çalışmalardan dolayı Ulaş'ın güvenilir bir ilçe olduğunu belirten Akköz, muhtarların istek ve talepleri dinlendi.

Toplantı sonunda Sivas Valiliği tarafından hazırlanan teşekkür belgesi, Kovid-19 mücadelesinde özenli çalışmalarından dolayı köy ve mahalle muhtarlarına verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban