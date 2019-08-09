Ulaş'ta köylere parke taşı döşeniyor

09.08.2019 10:40

Ulaş Özel İdaresi tarafından 17 köyde kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

İlçe Özel İdaresi Müdürü Fadime Ceyhan, altyapı hizmetlerini köylere ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ceyhan, "İl Özel İdaresinin yatırım programında yer alan 8 köy ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) kapsamında 9 köyde parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor. Bunların bir kısmını döşedik, bir kısmı da döşenmeye devam ediyor. Bu çalışmalar sonucu köylerimiz çamurdan kurtulacak ve yaşam kalitesi artacak." dedi.

Yukarıada köyü muhtarı Erdoğan Yıldız da kilitli parkenin döşenmesiyle köyün toz ve çamurdan kurtulacağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA