Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ana caddelerde kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, yaptığı açıklamada, "İlçede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmayı ve sokakların daha modern bir üst yapıya sahip olmasını amaçladık." dedi.

Belirlenen program çerçevesinde Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ve Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi İlçe Hastanesi civarında kilit parke taşı döşemelerine başladıklarını aktaran İlbey, bu yıl ana caddelerdeki kilit parke döşeme çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade etti.

İlbey, ana caddelerden sonra vatandaşların yollarda yaşadıkları mağduriyeti önlemek için de ara sokaklarda çalışmaları devam ettireceklerini dile getirerek, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Kaynak: AA