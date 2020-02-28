Ulaş'ta kadın kursiyerler ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor

28.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:12

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "kadın giyim" ve "kaneviçe" kurslarına katılan kadınlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Sivas Valiliğinin başlattığı "Sivas için 300 fikir 300 proje" kapsamında Ulaş Kaymakamlığınca yürütülen "Gönülleri Isıtan Hayırsever Eller" projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kadın kursiyerlere ziyarette bulundu.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında kurslara katılarak ihtiyaç sahibi öğrenciler için bere ve atkı ören kadınları ziyaret eden Akköz, desteklerinden dolayı kursiyerlere teşekkür etti.

Akköz, burada yaptığı açıklamada, "Bir gönülü, bir eli ısıtmak dünyayı ısıtmakla eşdeğerdir. Sosyal devletin gereği olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımızı soğuktan ve hastalıktan korumak için basit ama anlamlı bir proje yaptık. Bu projemize destek veren siz değerli kursiyerlerimize ve diğer destek verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA