Ulaş'ta İhtiyaç Sahibi Ailelere Ev Yapılıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler için ev yapımına başlandı.

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle Yapalı ve Kertme Karacaören köylerinde ihtiyaç sahipleri için 3 ev yapılıyor.

Köylerdeki ev yapım çalışmalarını inceleyen Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SYDV tarafından yapılan inceleme sonucunda tespit edilen 3 aileye ev yapımına başladıklarını söyledi. İhtiyaç sahibi ailelerin barınma sorununu ortadan kaldırmak ve yüzlerini güldürmek için çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımız yeni evlerine taşındıklarında eski hayat şartları ile yenisi arasındaki farkları görecekler. Bu bağlamda bizim için en büyük ödül ailelerin duaları olacaktır." dedi.

Yılmaz, sosyal devlet olmanın gereğini somut bir şekilde yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, evlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kaymakam Yılmaz, evlerin anahtarlarını en kısa zamanda ailelere teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.