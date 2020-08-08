Ulaş'ta çok sayıda samanlık ve ahır yandı
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Ulaş'ta çok sayıda samanlık ve ahır yandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında, çok sayıda samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

08.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:16

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında, çok sayıda samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye 12 kilometre mesafedeki Karaşar köyünde Metin Yalman'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler daha sonra Yalman'a ait başka bir samanlık ile iki ahır ve bir garaja sıçradı.

Kontrol altına alınmayan yangında akraba oldukları öğrenilen İbrahim Yalman'a ait samanlık ve ahır ile Aydemir Yalman ve Ebubekir Yalman'a ait birer samanlık da tutuştu.

Ulaş Belediyesi ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Özel İdaresine ait bir iş makinesi yardımıyla yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada dumandan etkilenen Ulaş Belediyesinde görevli iki itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangında çok sayıda samanlık ve ahır ile bir garaj kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, "Yalman ailesinin evlerinin bitişik nizam olmasından dolayı yangın sıçramış. Ekiplerimiz yoğun çalıştı." dedi.

Nayman, yangının yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Ulaş'ta çok sayıda samanlık ve ahır yandı

Kaynak: AA

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