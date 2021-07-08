Ulaş'ta 400 kişilik kıl çadır düğün salonu hizmete girdi
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Ulaş'ta 400 kişilik kıl çadır düğün salonu hizmete girdi

Ulaş'ta 400 kişilik kıl çadır düğün salonu hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye tarafından Ulaş Gölü mesire alanına yapılan 400 kişilik kıl çadır düğün salonu hizmete başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye tarafından Ulaş Gölü mesire alanına yapılan 400 kişilik kıl çadır düğün salonu hizmete başladı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, Ulaş gölü mesire alanında atıl durumda bulunan kıl çadırı düğün salonuna dönüştürerek hizmete sunduklarını dile getirdi.

İlçeye Osmanlı kültürünü simgeleyen düğün salonu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İlbey, "Ulaş'ta bir düğün salonu sorunu vardı. Vatandaşlarımız, bizden salon talebinde bulundu. Biz de en hızlı şekilde düğün salonunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. Atıl durumdaki kıl çadırı düğün salonuna dönüştürdük. 400 kişilik salonumuz hizmet vermeye başladı." dedi.

Kıl çadırın yazın serin, kışın da sıcak olduğunu ifade eden İlbey, salonu 2 bin liraya kiraya verdiklerini, kar amacı gütmediklerini söyledi.

İlbey, çevre düzenlemesi ve düğün salonunun yanına kafe yapımı için de çalışmalara başladıklarını aktardı.

Ulaş'ta 400 kişilik kıl çadır düğün salonu hizmete girdi
Ulaş'ta 400 kişilik kıl çadır düğün salonu hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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