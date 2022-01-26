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Ulaş Kaymakamı Sözen, karla mücadele çalışmalarını denetledi

Ulaş Kaymakamı Sözen, karla mücadele çalışmalarını denetledi

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını denetledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Sözen, ilçede akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya kara yolunda görev alan ekipleri ziyaret ederek, kolaylıklar diledi.

Sözen'e, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila ve İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz eşlik etti.

Kaymakam Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağdonduran Geçidi'nin yoğun kar yağışının ardından trafiğe kapanmasıyla Malatya istikametine gidecek yolcu ve sürücülerin mağdur olmaması için geceden itibaren ilçemizde Tarım İşletmesi Müdürlüğü, camilerimiz ve Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Ulaş Kaymakamı Sözen, karla mücadele çalışmalarını denetledi

Ulaş Kaymakamı Sözen, karla mücadele çalışmalarını denetledi

Ulaş Kaymakamı Sözen, karla mücadele çalışmalarını denetledi

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Malatya, kar, Güncel, Haber

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