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Ulaş Kaymakamı Baş, gece görev yapan ekipleri ziyaret etti

AA, Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş Kaymakamı Baş, gece görev yapan ekipleri ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, gece görev yapan kamu personelini ziyaret etti.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, gece görev yapan kamu personelini ziyaret etti.

Görev başındaki emniyet, jandarma ve sağlık personelini ziyaret eden Baş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Baş, Sivas-Malatya kara yolundaki trafik ekiplerinin çalışmalarını takip ederek yolcularla sohbet etti.

İlçede, vatandaşların huzur, güven ve sağlığı için görev yapan tüm ekiplere teşekkür eden Baş, çalışanlara başarı diledi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Jandarma, Selçuk, Sivas, Kamu, Güncel, Haberler

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