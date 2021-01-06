Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri 2020 yılında 70 olaya müdahale etti

Sivas'ta, Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe genelinde 2020 yılında 60 yangın ve 10 trafik kazasına müdahale etti.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, itfaiyeciliğin risk taşıyan bir meslek olmakla beraber, aynı zamanda büyük sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

2020 yılında itfaiye ekiplerinin tek araç ve 4 personelle ilçe genelinde 60 yangın ve 10 trafik kazasına müdahale ettiğini aktaran İlbey, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız, bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışmaktadırlar." dedi.

İlbey, "Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için çalışan itfaiye ekiplerimiz ayrıca personel eğitimi, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi, okullarda yangın ve deprem tatbikatları, bilgilendirme toplantıları ve seminer gibi çok sayıda çalışmalar yaptılar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban