Ulak ne demek? Ulak anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Ulak, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Ulak ne demek? Ulak anlamı ne? İşte, Ulak kelimesin anlamı!

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ULAK NE DEMEK?

Ulak, Osmanlı Devleti'nde devlet hizmetinde bir yerden başka bir yere gönderilen hızlı hareket edebilen haberciler. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ulakların geçeceği yollar belirlidir. Bu yollar üzerinde atlar için menziller bulunurdu. Yol üzerinde yaşayanlar da ulaklara hizmet etmek, ulakların gereksinmelerini karşılamak zorundaydılar.