Ula Belediye Başkanı Akkaya, kalp krizinden yaşamını yitirdi
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Ula Belediye Başkanı Akkaya, kalp krizinden yaşamını yitirdi

17.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:38
Ula Belediye Başkanı Akkaya, kalp krizinden yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Ula ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı İsmail Akkaya (62), kalp krizinden hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı İsmail Akkaya (62), kalp krizinden hayatını kaybetti.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, bugün belediyenin çalışmalarını incelemek için gittiği kırsal Gölcük Mahallesi'nde aniden rahatsızlandı. Evli, iki çocuk babası Akkaya'nın kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Akkaya, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen İsmail Akkaya'nın yakınları ve belediye çalışanları gözyaşı döktü.Ula'nın Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Akyaka beldesinde 1992- 2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Akkaya, 31 Mart 2019 tarihindeki son yerel seçimlerde Ula Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.


Ula Belediye Başkanı Akkaya, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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