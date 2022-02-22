Ukraynalı ünlü şarkıcıdan, köprü korkuluklarında askerlere destek konseri

Rusya ile savaş söylentilerinin gündemde olduğu Ukrayna'da eski politikacı ve ünlü şarkıcı Svyatoslav Vakarchuk, askerlere destek için köprü korkularına çıkıp konser verdi.

Savaş söylentileriyle çalkalanan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce kişi ünlü Okean Elzy Grubu için cam köprüde toplandı. Grubun solisti olan Ukrayna Parlamentosu eski üyesi Svyatoslav Vakarchuk, Ukrayna askerlerine destek için ölümü göze aldı. Köprü üzerinde kendisine büyük sevgi gösterisinde bulunan hayranlarıyla birlikte parçalarını seslendirmeye başlayan sanatçı, iki şarkının ardından köprü korkuluklarına tırmandı. Vakarchuk, herkesin şaşkın bakışları arasında metrelerce yükseklikteki köprünün demirleri üzerinde adeta bulutların üzerindeymiş gibi bir manzarayla hayranlarını coşturmaya devam etti. Ukrayna askerlerine destek için geldiğini söyleyen şarkıcı, ülke halkına "birlik olun", "korkmayın" çağrısında bulunurken Ukrayna ordusunun galip geleceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Yoğun bir kalabalığın her adımını takip ettiği sanatçı, köprüden ayrılırken peşini bırakmayan hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. - KİEV