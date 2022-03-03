Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı, Mert Ürkmez - Güncel
 - Güncelleme:

- Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor Rus ordusunun saldırılarından kaçan Ukraynalı sivillerin Polonya sınırında bulunan Medika Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

- Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

VARŞOVA - Rus ordusunun saldırılarından kaçan Ukraynalı sivillerin Polonya sınırında bulunan Medika Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun saldırılarından kaçan Ukraynalı sivillerin Polonya sınırında bulunan Medika Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Uzun yol kat ederek gelen Ukraynalı sığınmacılar, savaştan sağ kurtulduklarına sevinirken, vatanlarını terk etmek zorunda kalmanın da hüznünü bir arada yaşıyorlar.

Polonya sınır güçleri, çocuklu kadınların eşyalarını taşıma ve sınır geçişini tamamlamalarında yardımcı olurken, sınırın Polonya tarafında sığınmacıların birçok farklı ülkeden gönüllülerin kurdukları ilk yardım hizmeti veren çadırlar ve ücretsiz yiyecek-içecek alabilecekleri bankolar bulunuyor.

Sınırda evcil hayvanların ihtiyaçlarının da STK'lar tarafından karşılandığı gözlemlendi.

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Mert Ürkmez - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title