Ukraynalı denizci, Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kendisiyle birlikte Henichesky Köprüsü'nü havaya uçurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Operasyonun ardından askeri birlikler Ukrayna topraklarına girerken hava saldırıları da başladı.

GENEL SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ukrayna'da pek çok kişi sığınaklarda ya da yeraltı metro istasyonlarında bekliyor. Ülkede eli silah tutan herkesin askere çağrıldığı bir genel seferberlik ilan edildi. 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor. Ancak ülkeden ayrılmaya çalışan çok sayıda sivil var.

UKRAYNALI DENİZCİ KENDİNİ HAVAYA UÇURDU

Başkent Kiev'de sivillere ait binaların bombalanırken Ukraynalı denizci Vitaliy Skakun, Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için kendisiyle birlikte Henichesky Köprüsü'nü havaya uçurdu. Skakun'un, köprüye bombalar döşediği, ancak ayrılmak için zamanının kalmadığı bildirildi. Köprüyle birlikte havaya uçan Skakun, ülke kamuoyunda kahraman ilan edildi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, "Skakun'un Kahramanca eylemi, düşmanın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı. Birim organize olup savunma için yeniden konuşlandı" ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ordunun açıklamasında, "Tank ilerleyişini durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurma kararı alındı. Denizci Vitaliy Skakun, bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu ve düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurdu" denildi.