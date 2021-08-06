Ukrayna, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 100 itfaiyeci gönderdi
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Ukrayna, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 100 itfaiyeci gönderdi

Ukrayna, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 100 itfaiyeci gönderdi
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 100 itfaiyecinin orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 100 itfaiyecinin orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştığını duyurdu.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ihtiyacı olduklarında dostlarına yardıma hazır olduğunu belirtti.

Bakan Kuleba, 100 Ukraynalı tecrübeli itfaiyecinin Yunanistan'a orman yangınlarıyla mücadelesinde destek için Atina'ya vardığını kaydetti.

Ukrayna, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 100 itfaiyeci gönderdi
Ukrayna, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 100 itfaiyeci gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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