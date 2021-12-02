Ukrayna ve ABD Rusya'ya karşı "caydırıcılık paketi" hazırlıyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı kapsamlı ekonomik yaptırımları da içeren bir caydırıcılık paketi üzerinde ABD'yle çalıştıklarını bildirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı kapsamlı ekonomik yaptırımları da içeren bir caydırıcılık paketi üzerinde ABD'yle çalıştıklarını bildirdi.
Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı için bulunduğu İsveç'te Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüştüğünü belirtti.
Görüşmede güçlü Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını teyit ettiklerini aktaran Kuleba, "Rusya'yı başka saldırgan hareketlerden uzaklaştırmak için sert ekonomik yaptırımları içeren kapsamlı bir caydırıcılık paketini geliştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri