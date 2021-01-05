Son dakika haber... Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı
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Son dakika haber... Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı

05.01.2021 22:44 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:01
Son dakika haber... Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Son dakika dünya haberi: Ukrayna'nın Lviv kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 1 tondan fazla eroin ele geçirildiği bildirildi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 1 tondan fazla eroin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, Lviv'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2,3 milyar grivna (yaklaşık 598 milyon TL) olan 1 ton 35 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

'DİPLOMATİK YÜK OLARAK AB'YE GÖNDERİLMESİ PLANLANMIŞ'Pakistan'dan Ukrayna'ya deniz yoluyla getirilen uyuşturucunun, uluslararası organize suç örgütü tarafından, diplomatik yük görünümü altında Avrupa Birliği'ne (AB) gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında uyuşturucu trafiğinin organizatörlerinden olduğu belirlenen bir Türk vatandaşının da bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, suç şebekesinin diğer üyelerinin tespit edilmesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.


Son dakika haber... Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı
Son dakika haber... Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı
Son dakika haber... Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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