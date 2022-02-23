Ukrayna, sivillerin silah sahibi olabilmesini düzenleyen yasayı onayladı
AA, Talha Yavuz - Güncel
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Ukrayna Parlamentosu, sivillerin silah sahibi olabilmesini düzenleyen yasa tasarısını onayladı.
Ukrayna Parlamentosu, sivillerin silah sahibi olabilmesini düzenleyen yasa tasarısını onayladı.
Tasarı, 450 kişilik parlamentodan 274 milletvekilinin desteğiyle oy çokluğuyla kabul edildi.
Yasayla Ukrayna'da sivillerin belli şartlar altında silah sahibi olabileceği, buna ilişkin hukuksal zeminin güçlendirildiği ifade edildi.
AA / Talha Yavuz - Güncel