Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA'ları için şarkı besteledi! Övgü dolu sözler - Haberler

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA'ları için şarkı besteledi! Övgü dolu sözler

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna yönelik askeri harekatı 6. gününde devam ederken, Bayraktar SİHA'ları cephede yine fırtına gibi esiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, savunmada önemli rol oynayan Bayraktar TB-2 SİHA'ları için hazırlanan övgülerle dolu şarkıyı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6'ıncı gününde, saldırılar devam ederken, Ukrayna'nın savunmada kullandığı Bayraktar TB-2 SİHA'ları cephede önemli rol oynuyor.

BAYRAKTAR SİHA'LARI ÖVEN BİR ŞARKI YAPILDI

SİHA'ların savunmadaki başarısı tüm dünyanın gündemindeyken, Ukrayna'da Bayraktar SİHA'larını öven bir şarkı yapıldı.

"ASKERİ ARAÇLAR, ÜNİFORMALAR YEPYENİ..."

Şarkıda, "Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR" sözleri kullanıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA'ları için şarkı besteledi! Övgü dolu sözler

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA'ları için şarkı besteledi! Övgü dolu sözler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bayraktar TB-2, Ukrayna, Rusya, SİHA, Dünya, Haberler

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