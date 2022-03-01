Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA'ları için şarkı besteledi! Övgü dolu sözler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6'ıncı gününde, saldırılar devam ederken, Ukrayna'nın savunmada kullandığı Bayraktar TB-2 SİHA'ları cephede önemli rol oynuyor.

BAYRAKTAR SİHA'LARI ÖVEN BİR ŞARKI YAPILDI

SİHA'ların savunmadaki başarısı tüm dünyanın gündemindeyken, Ukrayna'da Bayraktar SİHA'larını öven bir şarkı yapıldı.

"ASKERİ ARAÇLAR, ÜNİFORMALAR YEPYENİ..."

Şarkıda, "Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR" sözleri kullanıldı.