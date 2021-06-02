Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor
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Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor

Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı halihazırdaki yaptırımların artık işe yaramadığını ve yeni bir yaptırımlar politikası geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı halihazırdaki yaptırımların artık işe yaramadığını ve yeni bir yaptırımlar politikası geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, ABD New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Ohio Senatörü Rob Portman ve Connecticut Senatörü Chris Murphy ile Kiev'de görüştü.

Görüşmede Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında ve ilhak ettiği Kırım'da uçak ve askeri teçhizatlarını artırdığını belirtti.

Rusya'nın birliklerini Ukrayna sınırlarından çekme açıklamasının sözde kaldığını aktaran Zelenskiy, bu ülkenin toplamda sadece 10 bin civarında asker geri çektiğini kaydetti.

Zelenskiy, ABD'ye askeri desteği için teşekkür ederek Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artırmak için daha fazla yardım umduğunu aktardı.

Rusya'ya karşı halihazırdaki yaptırımların artık işe yaramadığını belirten Zelenskiy, "Baskı uygulamakla beraber, yeni formatta bir yaptırımlar politikası geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Shaheen de Rusya'ya Ukrayna sınırlarından askeri tahkimatını geri çekmesi için çok güçlü bir sinyal vermeleri gerektiğini bildirdi.

Ayrıca görüşmede video konferans yoluyla senatörlere Donbas'taki duruma ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor
Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor
Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor
Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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