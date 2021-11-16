Ukrayna, Rusya'nın Donbas'a yönelik "ekonomik entegrasyon" adımına ilişkin nota gönderdi - Haberler
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Ukrayna, Rusya'nın Donbas'a yönelik "ekonomik entegrasyon" adımına ilişkin nota gönderdi

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna, Rusya'nın Donbas'a yönelik

Ukrayna, ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde üretilen ürünlerin, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararnameye ilişkin Rusya'ya protesto notası gönderdi.

Ukrayna, ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donbas bölgesinde üretilen ürünlerin, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararnameye ilişkin Rusya'ya protesto notası gönderdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin Ukrayna'nın iç işlerine karışılması ve yasalarının ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kararnamenin Rusya'nın ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesini kendi siyasi ve ekonomik etki alanına çekme siyasetini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, bu hareketlerin Minsk Anlaşması kapsamında Rusya'nın yükümlülükleriyle çeliştiği vurgulandı.

Açıklamada, konuya ilişkin protesto notası gönderildiği aktarılarak, Ukrayna'nın krizin çözümünde Rusya'yı siyasi ve diplomatik yola sevk etmek için uluslararası destek toplamaya devam edeceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde üretilen ürünlerin, Rusya pazarında Rus ürünleriyle denk statüye sahip olmasını öngören kararnameye imza atmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük.'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük."

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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