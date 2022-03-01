Ukrayna ordusu tarafından yakalanan Rus askeri ailesi ile iletişime geçti: Anne ben esir alındım

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan çatışmalarda 6. güne girildi. Ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askerleri geçtiğimiz günlerde kurulan özel iletişim hattı sayesinde aileleri ile görüşmeye başladı.

"ANNE BEN ESİR ALINDIM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde esir alınan bir Rus askerinin kurulan özel iletişim hattı sayesinde annesi ile konuştuğu görülüyor. Annesi ile arasında "Selam anne nasılsın? şu an Ukrayna ordusu tarafından esir alındım. Burada bana iyi davranıyorlar. Sana verdiğim numarayı arayıp birimimle iletişime geç." konuşması geçiyor.

UKRAYNA ORDUSU ESİR ALINAN ASKERLER İÇİN ÖZEL İLETİŞİM HATTI KURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde kurulan özel iletişim hattı ile birlikte esir alınan Rus askerleri aileleri ile görüşme imkanı sağlamıştı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, "Hiçbir aile bunu yaşamamalı" ifadelerine yer vermişti. Kyslytsya, söz konusu telefon hattının numarasını üyelere dağıtarak "Çocukların durumunu sormak, Ukrayna'dan geri almak ve (cenazeleri) onurlu bir şekilde defnetmek isteyen Rus ailelerinin arayabileceği telefon numaraları bunlar." şeklinde konuşmuştu.