Ukrayna ordusu ölen Rus askerleri toplu mezarlara gömmeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. güne girildi. İki taraf arasında şiddetli çatışmalar devam ederken Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı dün yaptığı açıklamada ölen Rus asker sayısını 9 bin olarak açıklarken Rusya Savunma Bakanlığı bu sayıyı 498 olarak duyurmuştu. Sosyal medyada ise ölen Rus askerlerinin toplu mezarlara gömüldüğü görüldü.

ÖLEN RUS ASKERLER İÇİN TOPLU MEZARLAR KAZILIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 498 Rus askerinin öldüğü belirtildi. Ukrayna ise bu sayıyı 9 bin olarak ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre 1597 Rus askeri yaralandı. Ukraynalı yetkililer ise yaralı sayısına dair bir açıklama yapmadı. Twitter'da paylaşılan son fotoğraflara göre Ukrayna ordusunun ölen Rus askerleri toplu mezarlara gömdüğü görüldü.

BAŞKAN ZELENSKİ: "YILLARDIR HAZIRLADIKLARI PLANI BOZDUK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı son konuşmada savaşın uzaması ile birlikte Rus ordusunun moral olarak dağıldığını belirterek "Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor. Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zaman gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar. Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mikolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar." şeklinde konuştu.