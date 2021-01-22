Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone
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Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone

22.01.2021 08:58 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:22

Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna, Türk SİHA'larına karşı bir silah geliştirdi. Cobra-AntiDrone adı verilen silah bir dakikadan daha az sürede savaş pozisyonuna giriyor, 12 kalibrelik tek bir mermiyle kamikaze drone'ları avlıyor.

Türkiye'nin geliştirdiği Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Suriye ve Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde edince, dünyanın gözdesi oldu ama SİHA'lara karşı teknoloji geliştirme çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin 48 adet İHA ve SİHA satmak için anlaşma yaptığı, bir kısmını da teslim ettiği Ukrayna, SİHA'ları yok edecek bir silah geliştirdi. Adı da Cobra-AntiDrone.

Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone

AĞIRLIĞI BAŞLIKLA 2 KİLO

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Cobra-AntiDrone, Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 ve İsrail'in Mini Harpy tipi gözlem İHA'larına karşı tasarlandı. Tanksavar silahı gibi bir sistem olarak düşünülen ve başıboş mühimmatları önleme yeteneği de olan mini Cobra-AntiDron, 40 santimetre uzunluğunda, 12 cm çapında ve sadece 2.2 kilo. Üstelik bu ağırlığa, 1 kiloluk savaş başlığı da tahil.

Bu mini helikopterin önleme yüksekliği 2 kilometre, savaş yarıçapı ise 5 kilometre. Tamamen yapay zekayla ve bağımsız olarak hareket ediyor.

Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone
Bayraktar TB2.

ATEŞ EDİP GERİ GELİYOR

Bir dakikadan daha az sürede savaş pozisyonuna giriyor, birçok fırlatıcı ile gönderilebiliyor. 12 kalibrelik tek bir mermiyle, kamikaze drone'ları da avlıyor. Hedefe saldırdıktan sonra tekrar geri geliyor ve yeni mermi yüklüyor.

İHA ve SİHA'lara karşı elektronik savaşın başarısız olması nedeniyle bu sistem geliştirildi. Türkiye'den Bayraktar TB2 alan Ukrayna'nın bu sistemi de kurması hayli ilginç.

Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone
Haber Yorumları (1)
KOBRA MURAT: ABD, Rusya 2. el silah teknolojilerini satiyordu. . . Guzel seyler basariyorduk, para ihtiyacindan erken davranildi.
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