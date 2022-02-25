Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi - Haberler

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Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi

Ukrayna ordusu tarafından yapılan operasyonlarda Rus askeri araçlarından oluşan konvoy imha edildi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan operasyonlarda Rus askeri araçlarından oluşan konvoy imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 2'nci gününde de sürüyor. Bölgeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukrayna'ya bağlı Sumi kentinde Ukrayna ordusu ve Rus askerleri arasında da çok sayıda çatışma yaşandı. Operasyonlar esnasında Ukrayna ordusu, Rus askeri araçlarını etkisiz hale getirdi. Çatışma sonrasında bölgeye gelen pek çok kişi, imha edilen araçları görüntüledi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Çatışma, Sumi, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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