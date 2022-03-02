Ukrayna'nın Kırım Tatarı Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzhaparova BM'de ayakta alkışlandı Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ayakta alkışlandı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam etti.

Konseye hitap eden Dzhaparova, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Evet, insanlık dışı bir saldırı altındayız. Komşu bir ülkenin çok alaycı bir saldırısı altındayız. Ama şu an gözyaşı dökme zamanı değil. Bunu kesinlikle zaferimizin ardından yapacağız." dedi.

Kırım Tatarı olan Dzhaparova, "Vatanım Kırım'dan ayrıldığımda binlerce ev hasar gördü veya yıkıldı. Yüzbinlerce kişi elektriksiz ve susuz kaldı." diye konuştu.

Şu ana kadar 16'sı çocuk olmak üzere 352 Ukraynalı sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Dzhaparova, "6 gündür süren Rus işgali sırasında Ukrayna'da binlerce kişi yaralandı." bilgisini paylaştı.

Dzhaparova, ölen kurbanlardan en küçüğünün 18 aylık bir bebek olduğunu aktardı.

Ukrayna içinde 160 binden fazla sivilin yerinden edildiğini belirten Dzhaparova, kendi anavatanı Kırım'ın Rusya tarafından 2014'te ilhak edildiğinde kendisinin de aynı duruma düştüğüne dikkati çekti.

BM soruşturma komisyonu kurulması için destek çağrısı

BM İnsan Hakları Konseyinin yarın düzenleyeceği özel oturuma da değinen Dzhaparova, yarın konseyde "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan hakları durumuna ilişkin acil toplantı" yapılacağını anımsattı.

Dzhaparova, Rusya tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçlarının BM tarafından kurulacak bir mekanizmayla soruşturulmasını içeren Ukrayna'nın sunduğu karar taslağına tüm ülkelerden destek istedi.

Uzun süre ayakta alkışlandı

47 üyeli Konseye seslenen Dzhaparova, faillerin hesap verebilmesi adına kurulacak soruşturma mekanizmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dzhaparova, konuşmasını tamamladıktan sonra salonda bulunan konsey üyelerince uzun süre ayakta alkışlandı.

Lavrov'un konuşmasında salonu terk etmişlerdi

Cenevre'de pazartesi başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu ve Silahsızlanma Konferansı'na Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un bizzat katılacağı bildirilmişti.

Önce Avrupa Birliği (AB), daha sonra da İsviçre'nin hava sahalarının Rusya'ya kapatılmasının ardından Lavrov'un Cenevre ziyareti iptal edilmişti.

Lavrov'un, video mesajla katıldığı BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki konuşmasında başta AB ülkeleri, ABD, İngiltere, Japonya ve diğer müttefik ülkelerden olmak üzere 100'den fazla diplomat salonu terk etmişti.