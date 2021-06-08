Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya ile krize neden oldu

Ukrayna'nın, üzerinde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın dahil olduğu ülke haritası bulunan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) forması hazırlaması, iki ülke arasında krize neden oldu.