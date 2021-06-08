Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya ile krize neden oldu
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Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya ile krize neden oldu

Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya ile krize neden oldu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın, üzerinde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın dahil olduğu ülke haritası bulunan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) forması hazırlaması, iki ülke arasında krize neden oldu.

Ukrayna'nın, üzerinde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın dahil olduğu ülke haritası bulunan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) forması hazırlaması, iki ülke arasında krize neden oldu.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, EURO 2020'ye özel bir formayla katılacaklarını açıkladı.

Bölünmez vatanın simgesi olarak tüm şehirlerin yer aldığı formanın üzerinde ayrıca "Zafer Ukrayna'nındır" ve "Zafer kahramanlarındır" yazdığını dile getiren Pavelko, Ukrayna'nın tümü adına mücadele edecekleri için, ülke haritasının oyunculara güç vereceğine inandıklarını kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yeni dizaynı çok beğendiğini, formayı protesto edenlere cevap olarak, ulusal sembollerine hakarete müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, hazırlanan formanın, Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek imkansız bir illüzyon yaratma çabası olduğunu kaydetti.

Zaharova ayrıca, formadaki sloganların da Nazilerin savaş naralarını andırdığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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