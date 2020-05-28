Ukrayna'nın eski lideri Poroşenko Joe Biden ile ilgili ifadeye çağrıldı
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Ukrayna'nın eski lideri Poroşenko Joe Biden ile ilgili ifadeye çağrıldı

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun ABD eski Başkan Yardımcısı Biden'la yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi konusunda ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.

Ukrayna'nın eski lideri Poroşenko Joe Biden ile ilgili ifadeye çağrıldı
28.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:24

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun ABD eski Başkan Yardımcısı Biden'la yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi konusunda ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'la yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi hakkında ifade vermeye çağrıldığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığı geçen hafta, Poroşenko hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açmıştı. Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Poroşenko'nun telefon konuşmasının yasa dışı şekilde kaydedilip devlet çıkarlarına zarar verilmesi konusunda tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldığı bildirildi.

BİDEN'DAN POROŞENKO'YA RÜŞVET İDDİASI

Amerika Birleşik Devletleri eski başkan yardımcısı Joe Biden ile Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya ait olduğu söylenen ses kayıtları internet ortamına sızmış, söz konusu diyalogda skandal ifadeler yer aldı.ABD Başkanı Donald Trump'ın ve çok sayıda basın mensubu ABD eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna ve Çin'den para aldığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından Demokratların dikkat çeken ismi Biden, yoğun bir baskı altına alınmıştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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