Ukrayna'nın En Büyük Destekçisi Avrupa Birliği"
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Ukrayna'nın En Büyük Destekçisi Avrupa Birliği"

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya'nın Kırım'da düzenleyeceği seçimler öncesi Ukrayna Başbakanı Viladimir Groysman'la görüşerek Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya'nın Kırım'da düzenleyeceği seçimler öncesi Ukrayna Başbakanı Viladimir Groysman'la görüşerek Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

Kaynak: Euronews.com

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