Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna, Rusya ile mümkün olan her formatta müzakerelere hazır"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile artan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, " Ukrayna, 8 yıldır devam eden askeri çatışmaya diplomatik bir çözüm aramak için Rusya ile her türlü müzakereye hazır" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yabancı basın mensupları ile bir araya gelerek Ukrayna-Rusya gerilimini değerlendirdi. Bir gazetecinin Belarus ve Rusya'nın 10-20 Şubat arasında Ukrayna sınırlarının yakınında ortak tatbikatlara başlayacağını hatırlatıp Ukrayna'ya bu tatbikatlar sırasında saldırı olma ihtimali sorusuna cevap veren Kuleba, "Rusya'nın saldırıları için kesin ve güvenilir bir tarih veremeyiz. Bu öngörülerin hepsi sosyal medyada, vatandaşlarımızda ve uzmanlarımızda var. Ancak mevcut bilgilerin hiçbiri kesin bir tarih konusunda varsayımlarda bulunmamıza yardımcı olmuyor" dedi. Ukrayna sınırındaki Rus ordusunun hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyleyen Kuleba, "Gücümüzü hafife almayalım. Rusya ve Belarus birçok kez tatbikat yaptı. Ancak biz her şeyi yakından takip ediyoruz. Sınırlarımızdaki tatbikatlar ve neler döndüğüne dair eksiksiz bilgilerimiz var. Ortaklarımız da her şeyi yakından izliyor ve bu bilgileri bizimle paylaşıyor. Buna göre bu tatbikatlar başka bir şeye dönüşmeye başlarsa hemen bunu görüp hazırlanırız" şeklinde konuştu.

"Ukrayna, Rusya ile mümkün olan her formatta müzakerelere hazır"

Rusya ile her türlü müzakerelere açık olduklarını söyleyen Kuleba, "Ukrayna, 8 yıldır devam eden askeri çatışmaya diplomatik bir çözüm aramak için Rusya ile mümkün olan her formatta müzakereye hazır. Fransa ve Almanya ile birlikte yıllarca Normandiya formatında çalıştık" dedi. Önümüzdeki hafta Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın oluşturduğu Normandiya formatında söz konusu ülkelerin temsilcilerinin bir araya geleceğini hatırlatan Kuleba, "Daha önce belirtildiği gibi toplantının gelecek hafta Berlin'de yapılması planlanıyor. Ancak şimdiden bu kararı doğrulamanın bir anlamı yok. Çünkü her şey 30 kez daha değişebilir" ifadelerini kullandı.

"Tehdidi hafife almıyoruz"

Rusya'nın henüz tam olarak işgal başlatmak için sınırda yeterli gücü toplamadığını vurgulayan Bakan Kuleba, tehdidi de göz ardı etmediklerini ve her senaryoya hazırlandıklarını dile getirdi. Kuleba, "Ukrayna kendini tüm senaryolara hazırlıyor. Tehdidi hafife almıyoruz. Rusya'nın panik oluşturarak Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmasına da izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Rusya'nın birkaç gün önce gördüğümüz bir tür sınırlı geri çekilmeye ilişkin açıklamalarına rağmen, asker sayısında gerçek bir azalma olduğunu doğrulayamıyoruz" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika