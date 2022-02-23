Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, "Putin'in daha fazla saldırganlığını durdurmak için ortaklarımızı şimdi Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. İlk kararlı adımlar dün atıldı ve bunlar için minnettarız. Şimdi Putin'i durdurmak için baskının artması gerekiyor. (Putin'in) ekonomisini ve yakın dostlarını hedef alın. Daha fazla hedef alın, daha sert hedef alın, şimdi hedef alın" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya