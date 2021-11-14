Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kuleba, Borrell'e Donbas, Kırım ve ülkesinin sınırlarındaki güvenlik durumuna ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın, Normandiya formatı görüşmelerine ilişkin yapıcı olmayan tutumuna dikkati çeken Kuleba, AB'yi, Rusya'nın agresif hareketlerini önlemek için siyasi ve diğer önlemleri almaya çağırdı.

Borrell de AB'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet