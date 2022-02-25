Ukrayna dili Rusça mı? Ukrayna resmi dili nedir?

Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna, Doğu Slav dillerini konuşmaktadır. Rusça ile birbirine benzeyen Ukrayna dili aynı mı? Ukrayna dili Rusça mı soruları merak ediliyor. Peki, Ukrayna dili Rusça mı? Ukrayna'nın resmi dili nedir? Ukraynaca ile Rusça aynı mı? Ukrayna resmi dili nedir? İşte detaylar…

UKRAYNA DİLİ RUSÇA MI? UKRAYNA'NIN RESMİ DİLİ NEDİR?

Avrupa'nın doğusunda yer alan ülke Ukrayna, kiril alfabesini kullanmaktadır. Ukrayna'da Hint-Avrupa dil ailesinde Doğu Slav dilleri arasında bulunan Ukraynaca dili konuşulmaktadır. Rusça il birbirine benzemesinin sebebi ise iki ülkenin de Kiril alfabesini kullanmasıdır.

UKRAYNACA DİLİNİN TARİHİ

Tarihsel dilbilimciler, Ukrayna dilinin kökenini orta çağdan kalma Kiev Knezliğinin Eski Doğu Slavcasına kadar izler. Kiev Knezliğinin dağılmasından sonra dil, Rutence adı verilen bir forma dönüştü. Rutence ile birlikte, modern Ukrayna topraklarında, Kilise Slavcası'nın Kiev versiyonu ayin törenlerinde de kullanıldı. Ukraynaca, Kazak Hetmanlığı'nin kurulmasıyla ilişkili olarak 17. yüzyılın sonlarından beri yaygın olarak kullanılmaktadır. 1804'ten Rus Devrimi'ne kadar, Ukrayna dili, Ukrayna'nın büyük bölümünün (Orta, Doğu ve Güney) bulunduğu Rus İmparatorluğu'ndaki okullarda yasaklandı. Dilin hiçbir zaman yasaklanmadığı Batı Ukrayna'da türkülerde (gezgin müzisyenler) ve önde gelen yazarlar arasında her zaman yeterli bir temelde korunmuştur.

UKRAYNA ALFABESİ

Haberler.com - Gündem