Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç. Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi.
AA, Tolga Özgenç - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç. Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç. Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi"
AA / Tolga Özgenç - Güncel