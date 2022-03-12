Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı.
AA - Tolga Özgenç - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Tolga Özgenç - Güncel