Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı. - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı.

AA - Tolga Özgenç - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı.

AA / Tolga Özgenç - Güncel

Ukrayna, Güncel, Haberler

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