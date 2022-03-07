Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 12 bini geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 12 bin 306 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 372 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 12 bin 306 olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.