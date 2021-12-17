Ukrayna'dan Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlikle ilgili tekliflere tepki
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'nın, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garanti taslaklarına ilişkin sadece Ukrayna ve NATO'nun ilişkilerinin hangi yönde seyredeceğine karar verme hakkı olduğunu söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'nın, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garanti taslaklarına ilişkin sadece Ukrayna ve NATO'nun ilişkilerinin hangi yönde seyredeceğine karar verme hakkı olduğunu söyledi.
Sözcü Nikolenko, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, taslakların kendilerini etkileyen kısmı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Sadece Ukrayna ve NATO'nun ilişkilerinin hangi yönde seyredeceğine karar verme hakkı olduğunu kaydeden Nikolenko, ülkesinin yabancı devletlerle askeri iş birliği ilişkilerine nasıl yön vereceğini belirleme hakkı olduğunu vurguladı.
Nikolenko, Avrupa Atlantik bölgesindeki ana güvenlik sorununun Rusya'nın silahlı saldırganlığı olduğuna dikkati çekti.
Avrupa kıtası için en iyi garantinin silahlı çatışmaya son verilmesi olduğunu vurgulayan Nikolenko, Rusya'yı Minsk anlaşmasının maddelerini uygulamaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili iki ayrı anlaşma taslağı yayınlamıştı. Belgede, "ABD, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçileceğini taahhüt eder." ifadesine yer verilmişti.
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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri