Son dakika haberleri: Ukrayna'dan Rus askerlerine: "Uçağını getir 1 milyon doları al" - Haberler

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Son dakika haberleri: Ukrayna'dan Rus askerlerine: "Uçağını getir 1 milyon doları al"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Ukrayna'dan Rus askerlerine:

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna'ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna'ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu. Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

(Bekir Keskin/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, dolar, Savaş, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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