Ukrayna'dan gelen kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler

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Ukrayna'dan gelen kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

AA, Cemaleddin Turan - Güncel
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Ukrayna'dan gelen Panama bandıralı "Lord Nelson" adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ukrayna'dan gelen Panama bandıralı "Lord Nelson" adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, 17 bin 660 groston ağırlığında, 177 metre uzunluğundaki Panama bandıralı kargo gemisi, saat 15.20'de İstanbul Boğazı'na kuzey yönünden giriş yaptı.

Gemi, yaklaşık bir buçuk saat süren seyrinin ardından Tuzla Limanı'na yanaştı.

Ukrayna'dan gelen kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan gelen kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan gelen kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

AA / Cemaleddin Turan - Güncel

İstanbul Boğazı, Ukrayna, Nelson, Panama, Güncel, Haberler

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